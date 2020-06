கிரிக்கெட்

சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி ஆடுவதே கோலியின் பலம் - பேட்டிங் பயிற்சியாளர் ரதோர் பேட்டி + "||" + Kohli's strengths are to adapt to the situation - an interview with batting coach Rathore

சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி ஆடுவதே கோலியின் பலம் - பேட்டிங் பயிற்சியாளர் ரதோர் பேட்டி