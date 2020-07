கிரிக்கெட்

உலக கோப்பை இறுதி ஆட்டத்தில் சூதாட்டத்திற்கான ஆதாரம் இல்லை: வழக்கு விசாரணையை கைவிட்டது, இலங்கை + "||" + No evidence of gambling in World Cup final: Case abandoned, Sri Lanka

உலக கோப்பை இறுதி ஆட்டத்தில் சூதாட்டத்திற்கான ஆதாரம் இல்லை: வழக்கு விசாரணையை கைவிட்டது, இலங்கை