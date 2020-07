கிரிக்கெட்

இந்திய அணியின் தேர்வு குழு கூட்டத்தை டெலிவிஷனில் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்ய வேண்டும் - இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் மனோஜ் திவாரி + "||" + Indian team selection committee meeting To be broadcast live on television Former Indian cricketer Manoj Tiwary

