கிரிக்கெட்

வங்காளதேச கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மோர்தசா கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்தார் + "||" + Mortaza is the former captain of the Bangladesh cricket team Corona recovered from the impact

வங்காளதேச கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் மோர்தசா கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்தார்