கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். போட்டிக்கு ரசிகர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்களா? அமீரக கிரிக்கெட் வாரிய செயலாளர் பேட்டி + "||" + Will fans be allowed into the IPL match? Secretary of the Emirates Cricket Board

ஐ.பி.எல். போட்டிக்கு ரசிகர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்களா? அமீரக கிரிக்கெட் வாரிய செயலாளர் பேட்டி