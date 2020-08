கிரிக்கெட்

அயர்லாந்துக்கு எதிரான 2-வது ஆட்டத்திலும் இங்கிலாந்து வெற்றி + "||" + England also won the 2nd match against Ireland

அயர்லாந்துக்கு எதிரான 2-வது ஆட்டத்திலும் இங்கிலாந்து வெற்றி