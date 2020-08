கிரிக்கெட்

அப்ரிடி அதிவேக சதம் அடித்த போது பயன்படுத்திய பேட் இந்திய வீரருடையது: சுவாராஸ்ய தகவல் + "||" + Shahid Afridi used Sachin Tendulkar’s bat to score fastest century, it made him a batsman’

அப்ரிடி அதிவேக சதம் அடித்த போது பயன்படுத்திய பேட் இந்திய வீரருடையது: சுவாராஸ்ய தகவல்