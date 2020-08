கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட்: சரிவை சமாளித்தது பாகிஸ்தான் - மழையால் ஆட்டம் பாதிப்பு + "||" + First Test against England Pakistan overcame the collapse Atom damage by rain

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட்: சரிவை சமாளித்தது பாகிஸ்தான் - மழையால் ஆட்டம் பாதிப்பு