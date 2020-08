கிரிக்கெட்

2021-ம் ஆண்டு 20 ஓவர் உலககோப்பை போட்டி இந்தியாவில் நடைபெறும் - ஐ.சி.சி. கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + 2021 World Cup to be held in India - ICC Meeting results

2021-ம் ஆண்டு 20 ஓவர் உலககோப்பை போட்டி இந்தியாவில் நடைபெறும் - ஐ.சி.சி. கூட்டத்தில் முடிவு