கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். 2020 ஸ்பான்சர்ஷிப் விவகாரம்; முதன்மை ஸ்பான்சராக மாற பதஞ்சலி நிறுவனம் தீவிரம் + "||" + 2020 IPL sponsorship; Patanjali is keen to become the primary sponsor

ஐ.பி.எல். 2020 ஸ்பான்சர்ஷிப் விவகாரம்; முதன்மை ஸ்பான்சராக மாற பதஞ்சலி நிறுவனம் தீவிரம்