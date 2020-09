கிரிக்கெட்

‘டோனி சிறப்பாக விளையாட கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும்’ ஸ்டீபன் பிளமிங் சொல்கிறார் + "||" + ‘It takes a while for Tony to play better,’ says Stephen Pluming

‘டோனி சிறப்பாக விளையாட கொஞ்சம் காலம் பிடிக்கும்’ ஸ்டீபன் பிளமிங் சொல்கிறார்