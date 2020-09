கிரிக்கெட்

‘இலக்கை எட்டும் நோக்குடன் டோனி ஆடவில்லை’ கம்பீர், ஷேவாக் சாடல் + "||" + ‘Tony did not dance with the aim of reaching the goal’ Gambhir, Shevak Sadal

‘இலக்கை எட்டும் நோக்குடன் டோனி ஆடவில்லை’ கம்பீர், ஷேவாக் சாடல்