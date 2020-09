கிரிக்கெட்

ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 7-வது வீரராக களம் இறங்கியது ஏன்? டோனி விளக்கம் + "||" + Why landed on the field as the 7th player? Tony Description

ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 7-வது வீரராக களம் இறங்கியது ஏன்? டோனி விளக்கம்