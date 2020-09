கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் பஞ்சாப்புக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 224 ரன்கள் இலக்கை விரட்டிப்பிடித்து ராஜஸ்தான் சாதனை வெற்றி மயங்க் அகர்வால் சதம் வீண் + "||" + Rajasthan chased down the target by 224 runs

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் பஞ்சாப்புக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 224 ரன்கள் இலக்கை விரட்டிப்பிடித்து ராஜஸ்தான் சாதனை வெற்றி மயங்க் அகர்வால் சதம் வீண்