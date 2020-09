கிரிக்கெட்

சூப்பர் ஓவரில் இஷான் கிஷனை களம் இறக்காதது ஏன்? மும்பை அணியின் கேப்டன் ரோகித் சர்மா விளக்கம் + "||" + Why didn't Ishan Kishan in the Super Over? Mumbai captain Rohit Sharma's explanation

சூப்பர் ஓவரில் இஷான் கிஷனை களம் இறக்காதது ஏன்? மும்பை அணியின் கேப்டன் ரோகித் சர்மா விளக்கம்