கிரிக்கெட்

கொல்கத்தா வீரர்கள் போராடிய விதம் பெருமை அளிக்கிறது; தினேஷ் கார்த்திக் சொல்கிறார் + "||" + The way the Kolkata players fought is proud; Dinesh Karthik says

கொல்கத்தா வீரர்கள் போராடிய விதம் பெருமை அளிக்கிறது; தினேஷ் கார்த்திக் சொல்கிறார்