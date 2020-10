கிரிக்கெட்

காயம் காரணமாக ஐ.பி.எல். போட்டியில் இருந்து அமித் மிஸ்ரா, புவனேஷ்வர் குமார் விலகல் + "||" + IPL due to injury Amit Mishra, Bhuvneshwar Kumar withdrawn from the match

காயம் காரணமாக ஐ.பி.எல். போட்டியில் இருந்து அமித் மிஸ்ரா, புவனேஷ்வர் குமார் விலகல்