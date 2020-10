கிரிக்கெட்

கெய்ல் நாளை நடைபெறும் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் களமிறங்க வாய்ப்பு + "||" + Gayle is likely to make his debut against Bangalore tomorrow

