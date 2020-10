கிரிக்கெட்

சென்னைக்கு எதிரான போட்டி: ஒரே பந்தில் இரண்டு முறையில் ஆட்டமிழந்த ரஷித்கான்; டுவிட்டரில் விவாதம் + "||" + Rashid Khan gets ‘out twice’ in the same ball

சென்னைக்கு எதிரான போட்டி: ஒரே பந்தில் இரண்டு முறையில் ஆட்டமிழந்த ரஷித்கான்; டுவிட்டரில் விவாதம்