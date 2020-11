கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்: டெல்லி அணி ‘பிளே-ஆப்’ சுற்றுக்கு முன்னேற்றம் தோல்வி அடைந்த பெங்களூருக்கும் அதிர்ஷ்டம் + "||" + IPL Cricket Delhi team Progress for the play-off round Good luck to Bangalore who failed

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்: டெல்லி அணி ‘பிளே-ஆப்’ சுற்றுக்கு முன்னேற்றம் தோல்வி அடைந்த பெங்களூருக்கும் அதிர்ஷ்டம்