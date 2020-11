கிரிக்கெட்

‘150 ரன்களுக்குள் மும்பையை கட்டுப்படுத்தியது சிறப்பானது’ - ஐதராபாத் அணி கேப்டன் வார்னர் மகிழ்ச்சி + "||" + ‘It was great to control Mumbai by 150 runs’ - Hyderabad team captain Warner happy

‘150 ரன்களுக்குள் மும்பையை கட்டுப்படுத்தியது சிறப்பானது’ - ஐதராபாத் அணி கேப்டன் வார்னர் மகிழ்ச்சி