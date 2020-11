கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் ஐதராபாத்தை வீழ்த்தி முதல்முறையாக இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது, டெல்லி + "||" + IPL Defeated Hyderabad in cricket and entered the final for the first time, Delhi

