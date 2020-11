கிரிக்கெட்

’பட்டாசு வெடிக்க வேண்டாம்’ ரசிகர்களுக்கு விராட் கோலி வேண்டுகோள் + "||" + Please remember, do not burst crackers: Virat Kohli sends Diwali wishes to fans from Australia

’பட்டாசு வெடிக்க வேண்டாம்’ ரசிகர்களுக்கு விராட் கோலி வேண்டுகோள்