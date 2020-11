கிரிக்கெட்

எங்களது இதயத்தில் இருந்து தெண்டுல்கருக்கு ஓய்வே கிடையாது யுவராஜ்சிங் புகழாரம் + "||" + Yuvraj Singh's praise for Tendulkar never rests from our heart

எங்களது இதயத்தில் இருந்து தெண்டுல்கருக்கு ஓய்வே கிடையாது யுவராஜ்சிங் புகழாரம்