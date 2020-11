கிரிக்கெட்

இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா மோதும் ஒருநாள், 20 ஓவர் போட்டி தொடருக்கான டிக்கெட் விற்று தீர்ந்தது + "||" + Tickets for the one-day, 20-over series between India and Australia have sold out

இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா மோதும் ஒருநாள், 20 ஓவர் போட்டி தொடருக்கான டிக்கெட் விற்று தீர்ந்தது