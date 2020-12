கிரிக்கெட்

‘இந்திய அணியை விராட்கோலி வழிநடத்தும் விதம் புரியவில்லை’ - கவுதம் கம்பீர் சாடல் + "||" + ‘I don’t understand how Virat Kohli will lead the Indian team’ - Gautam Gambhir Sadal

