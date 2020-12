கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்து-தென்ஆப்பிரிக்கா மோதும் முதலாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் இன்று நடக்கிறது + "||" + The first one-day cricket between England and South Africa takes place today

