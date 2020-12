கிரிக்கெட்

பும்ரா அடித்த பந்து தாக்கி ஆஸ்திரேலிய வீரர் கேமரூன் கிரீனுக்கு தலையில் காயம் + "||" + Australian player Cameron Green injured his head after being hit by a Bumra ball

