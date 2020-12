கிரிக்கெட்

2030-ம் ஆண்டுக்கான ஆசிய விளையாட்டு போட்டி தோகாவில் நடைபெறும் - ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் அறிவிப்பு + "||" + For the year 2030 Asian Games Will be held in Doha Announcement by the Olympic Council of Asia

2030-ம் ஆண்டுக்கான ஆசிய விளையாட்டு போட்டி தோகாவில் நடைபெறும் - ஆசிய ஒலிம்பிக் கவுன்சில் அறிவிப்பு