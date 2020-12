கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்: 11 ரன்கள் எடுப்பதற்குள் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்த இந்தியா , முதல் இன்னிங்சில் 244 ரன்கள் + "||" + IND vs AUS Score: Aus bowl out India for 244

