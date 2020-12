கிரிக்கெட்

‘தொடரை வெல்வதை தீர்மானிப்பதில் 2-வது டெஸ்ட் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்’ ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜோ பர்ன்ஸ் சொல்கிறார் + "||" + In determining the series win The 2nd Test will play a key role Australian player Joe Burns says

‘தொடரை வெல்வதை தீர்மானிப்பதில் 2-வது டெஸ்ட் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்’ ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜோ பர்ன்ஸ் சொல்கிறார்