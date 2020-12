கிரிக்கெட்

‘பேட்டிங்கில் ரஹானே 4-வது வரிசையில் ஆட வேண்டும்’ - கம்பீர் வலியுறுத்தல் + "||" + ‘Rahane should play in 4th row in batting’ - Gambhir insists

‘பேட்டிங்கில் ரஹானே 4-வது வரிசையில் ஆட வேண்டும்’ - கம்பீர் வலியுறுத்தல்