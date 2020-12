கிரிக்கெட்

சையத் முஷ்டாக் அலி 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: தமிழக அணிக்கு தினேஷ் கார்த்திக் கேப்டன் + "||" + Syed Mushtaq Ali 20 over cricket: Dinesh Karthik is the captain of the Tamil Nadu team

சையத் முஷ்டாக் அலி 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: தமிழக அணிக்கு தினேஷ் கார்த்திக் கேப்டன்