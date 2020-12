கிரிக்கெட்

பாகிஸ்தான் அணிக்கு 373 ரன்கள் இலக்கு; நியூசிலாந்து நிர்ணயித்தது + "||" + Pakistan team set a target of 373 runs; Determined by New Zealand

பாகிஸ்தான் அணிக்கு 373 ரன்கள் இலக்கு; நியூசிலாந்து நிர்ணயித்தது