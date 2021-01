கிரிக்கெட்

கடுமையான கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளால் பிரிஸ்பேனில் கடைசி டெஸ்டில் விளையாட இந்திய வீரர்கள் தயக்கம் + "||" + In Brisbane To play in the last Test, Indian players reluctant

