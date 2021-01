கிரிக்கெட்

‘பிரிஸ்பேன் டெஸ்ட் போட்டியை மாற்றும்படி இந்தியா கேட்கவில்லை’ - ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் விளக்கம் + "||" + ‘India does not ask to change Brisbane Test match’ - Australian Cricket Board explanation

‘பிரிஸ்பேன் டெஸ்ட் போட்டியை மாற்றும்படி இந்தியா கேட்கவில்லை’ - ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் விளக்கம்