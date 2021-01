கிரிக்கெட்

விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியதை விடவும் ஸ்டீவன் சுமித்தின் ரன்-அவுட்டை தான் மீண்டும், மீண்டும் பார்க்க விரும்புவேன் - ஜடேஜா + "||" + I would like to see Steven Sumit's run-out again and again rather than taking wickets - Jadeja

விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தியதை விடவும் ஸ்டீவன் சுமித்தின் ரன்-அவுட்டை தான் மீண்டும், மீண்டும் பார்க்க விரும்புவேன் - ஜடேஜா