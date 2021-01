கிரிக்கெட்

கடைசி இன்னிங்சில் அதிக ஓவர்கள் தாக்குப்பிடித்து இந்திய அணி சாதனை + "||" + Indian team's record for most overs in the last innings

கடைசி இன்னிங்சில் அதிக ஓவர்கள் தாக்குப்பிடித்து இந்திய அணி சாதனை