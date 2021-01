கிரிக்கெட்

இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்டில் இங்கிலாந்து கேப்டன் ஜோ ரூட் இரட்டை சதம் அடித்து சாதனை + "||" + England captain Joe Root scores a double century in the Test against Sri Lanka

இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்டில் இங்கிலாந்து கேப்டன் ஜோ ரூட் இரட்டை சதம் அடித்து சாதனை