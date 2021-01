கிரிக்கெட்

சிட்னி டெஸ்டில் ‘நானும், விஹாரியும் ஆடிய விதத்தை கண்டு ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் குழம்பினர்’ - அஸ்வின் ருசிகர தகவல் + "||" + 'Australian players were confused by the way Vihari and I performed' - Aswin says

சிட்னி டெஸ்டில் ‘நானும், விஹாரியும் ஆடிய விதத்தை கண்டு ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் குழம்பினர்’ - அஸ்வின் ருசிகர தகவல்