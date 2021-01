வெஸ்ட்இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வீரர் பொலார்ட் மறைந்ததாக வதந்தி ;ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

அபுதாபி

33 வயது பொலார்ட், வெஸ்ட்இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணிக்காக 113 ஒருநாள், 76 20 ஓவர் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். மேலும் 531 இருபது ஓவர் போட்டிகளில் விளையாடி மகத்தான இருபது ஓவர் வீரராகவும் உள்ளார்.

ஐபிஎல் போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் நீண்ட நாளாக விளையாடி வருவதால் இந்திய ரசிகர்களுக்கும் அறிமுகமாகியுள்ளார்.இந்நிலையில் கார் விபத்தில் பொலார்ட் பலியானதாக வதந்தி ஒன்று சமூகவலைத்தளத்தில் பரவியது.யூடியூபில் இதுதொடர்பாக வீடியோவும் வெளியானது.

இதனால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள். எனினும் இது வதந்தி என்பதை ரசிகர்கள் பிறகு அறிந்துகொண்டார்கள். தவறான செய்தியைச் சமூகவலைத்தளங்களில் பகிர வேண்டாம் என பல ரசிகர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தார்கள்.

பொலார்ட் தற்போது அபுதாபி 10 ஓவர் போட்டியில் விளையாடி வருகிறார். டெக்கான் கிளாடியேட்டர்ஸ் அணிக்குத் தலைமை தாங்கி வருகிறார். இன்று கூட இன்ஸ்டகிராமில் அவர் புகைப்படத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.

Shocked to hear the fake new spreading around regarding the demise of #Pollard !



Guys he's alive and healthy and is playing the t10 series!!



Near heart attack to me in shock, btw!!🤣🙄