கிரிக்கெட்

“விராட் கோலியை எப்படி சமாளிக்கப் போகிறோம் என்று தெரியவில்லை” - மொயீன் அலி + "||" + "I don't know how we are going to tackle Virat Kohli" - Moeen Ali

“விராட் கோலியை எப்படி சமாளிக்கப் போகிறோம் என்று தெரியவில்லை” - மொயீன் அலி