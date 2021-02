கிரிக்கெட்

சென்னை டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணியில் 2-வது வேகப்பந்து வீச்சாளர் இடத்துக்கு இஷாந்த், சிராஜ் இடையே போட்டி + "||" + For the Chennai Test match 2nd fast bowler in the Indian team Match between Ishant and Siraj

சென்னை டெஸ்ட் போட்டிக்கான இந்திய அணியில் 2-வது வேகப்பந்து வீச்சாளர் இடத்துக்கு இஷாந்த், சிராஜ் இடையே போட்டி