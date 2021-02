கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட்: இங்கிலாந்து அணி 555 ரன்கள் குவிப்பு - ஜோ ரூட் இரட்டை சதம் அடித்து புதிய சாதனை + "||" + First Test against India: England pile up 555 runs - Joe Root sets a new record by scoring a double century

இந்தியாவுக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட்: இங்கிலாந்து அணி 555 ரன்கள் குவிப்பு - ஜோ ரூட் இரட்டை சதம் அடித்து புதிய சாதனை