கிரிக்கெட்

18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றிய பாகிஸ்தான் + "||" + Hasan Ali takes 10 in the match as Pakistan secure series win

18 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக டெஸ்ட் தொடரை கைப்பற்றிய பாகிஸ்தான்