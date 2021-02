கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்டில் இந்திய அணிக்கு 420 ரன்கள் இலக்கு + "||" + The first Test against England The Indian team has a target of 420 runs

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்டில் இந்திய அணிக்கு 420 ரன்கள் இலக்கு