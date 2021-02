கிரிக்கெட்

பெங்களூரு அணியின் பேட்டிங் ஆலோசகராக சஞ்சய் பாங்கர் நியமனம் + "||" + Sanjay Bangar has been appointed as the batting advisor for the Bangalore team

பெங்களூரு அணியின் பேட்டிங் ஆலோசகராக சஞ்சய் பாங்கர் நியமனம்