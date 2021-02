கிரிக்கெட்

சென்னையில் நடைபெறும் 2-வது டெஸ்டில் இங்கிலாந்து அணி 134 ரன்னில் சுருண்டது வலுவான நிலையில் இந்தியா + "||" + England rolled to 134 in the 2nd Test in Chennai

