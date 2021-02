கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். வரலாற்றில் புதிய சாதனை: தென்ஆப்பிரிக்க வீரர் கிறிஸ் மோரிஸ் ரூ.16¼ கோடிக்கு ஏலம் - ஜாமிசன், மேக்ஸ்வெல், ரிச்சர்ட்சன், கவுதம் ஆகியோருக்கும் ஜாக்பாட் + "||" + IPL New record in history: South African Chris Morris bid for Rs.16¼ crore

ஐ.பி.எல். வரலாற்றில் புதிய சாதனை: தென்ஆப்பிரிக்க வீரர் கிறிஸ் மோரிஸ் ரூ.16¼ கோடிக்கு ஏலம் - ஜாமிசன், மேக்ஸ்வெல், ரிச்சர்ட்சன், கவுதம் ஆகியோருக்கும் ஜாக்பாட்