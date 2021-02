கிரிக்கெட்

குறைந்த தொகைக்கு ஏலம்போனதால் ஐ.பி.எல். போட்டியை சுமித் புறக்கணிப்பார் - கிளார்க் சொல்கிறார் + "||" + Because it was auctioned for a small amount IPL Sumit will boycott the match - Clark says

குறைந்த தொகைக்கு ஏலம்போனதால் ஐ.பி.எல். போட்டியை சுமித் புறக்கணிப்பார் - கிளார்க் சொல்கிறார்